Израиль заявил об ударах по 300 целям в Ливане, которые "Хезболла" создавала годами. Видео

Армия обороны Израиля в понедельник, 23 сентября, заявила о широкомасштабных сериях авиаударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. Представители ЦАХАЛ перед этим предупредили мирных жителей о необходимости немедленно покинуть дома, в которых поддерживаемая Ираном террористическая группировка хранит оружие, беспилотники либо снаряды.

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Как передает The Times of Israel, это был один из самых интенсивных авиаударов со времен Второй ливанской войны 2006 года. Военные отчитались, что, по состоянию на 15:00, атаковали более чем 300 целей по всему Ливану (в основном на юге), включая множество домов, где хранилось оружие и БК.

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герц Халев заявил, что военные демонтируют возможности "Хезболлы", которые террористы создавали в течение 20 лет.

На пресс-конференции представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари отметил: на многих видеозаписях ударов зафиксированы вторичные взрывы, что указывает на наличие у "Хезболлы" военных складов посреди гражданской инфраструктуры.

"То, что сейчас можно увидеть на юге Ливана, это взрывы оружия "Хезболлы" в домах. В каждом доме, по которому мы ударили, есть ракеты, беспилотники, снаряды, которые были предназначены для убийства израильских мирных жителей", – подчеркнул Хагари. Он снова призвал мирных жителей ливанской долины Бекаа бежать из зданий, где хранится оружие террористов.

В Бейруте утверждают, что в результате широкомасштабных авиаударов Израиля в понедельник погибли по меньшей мере 274 человека и более 1024 получили ранения. Этой статистикой поделилось минобороны страны. Утверждается о жертвах в том числе среди гражданских, но конкретики ведомство не обнародовало.

Прилет в деревне Сенай в Ливане:

Тем временем Иерусалим предупредил, что удары по террористической группировке будут расширяться, а ливанскому гражданскому населению рекомендовано покинуть потенциально опасные районы.

Выступая из подземного командного пункта в военном штабе в Тель-Авиве, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль больше не будет играть в оборону с "Хезболлой".

"Мы не ждем угрозы, мы ее предотвращаем. Везде, на каждом театре военных действий, в любое время", – сказал он.

Израильский министр обороны Йоав Галлант заявил: "Впереди нас ждут дни, когда общественность должна будет проявить самообладание, дисциплину и полное подчинение" инструкциям Командования тыла.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в ЦАХАЛ заявили, что Израиль сейчас сосредоточен только на авиаударах по Ливану. И в ближайшем будущем не планирует наземное вторжение в эту страну.

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