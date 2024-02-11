Израиль заявил, что нашел командный пункт ХАМАС в тоннеле под штаб-квартирой ООН

Армия обороны Израиля обнаружила под штаб-квартирой ООН в секторе Газа командный пункт террористической группировки ХАМАС. Израильские военные показали, что боевики замаскировали под гражданским объектом подземный центр обработки данных, включающий промышленные аккумуляторные блоки питания и жилые помещения для террористов ХАМАС.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что объект террористы простроили именно в том месте, где Израиль изначально не стал бы рассматривать возможность поиска, не говоря уже о том, чтобы нанести авиаудар. Об этом сообщает The Times of Israel.

Разоблачение серверной комнаты произошло на фоне других обвинений в сговоре Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам с правящей в секторе Газа террористической группировкой ХАМАС. В частности, в прошлом месяце Израиль обвинил 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев в участии в нападении на Израиль 7 октября.

После таких обвинений многие из ведущих стран-доноров объявили о замораживании финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

В свою очередь глава агентства ООН по делам палестинских беженцев опроверг информацию о дата-центре ХАМАС, обнаруженном израильскими войсками под его штаб-квартирой в секторе Газа. Однако израильские военные и министр иностранных дел Исраэль Кац поставили под сомнение утверждение главы агентства ООН по делам палестинских беженцев Филиппа Лаззарини.

Напомним, в южной части Газы в городе Хан-Юнис, а также в центре и севере сектора продолжаются интенсивные бои между Армией обороны Израиля и боевиками ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по разным объектам террористов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отклонил требования террористов ХАМАС по соглашению о прекращении огня для проведения обмена заложниками. Он убежден, что поражение ХАМАС в секторе Газа уже близко и мирные соглашения, в том числе для освобождения заложников, будут, но после полной ликвидации группировки.

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