Армия Израиля с боями продвигается на юге, севере и в центре сектора Газа. Фото и видео

В южной части Газы в городе Хан-Юнис, а также в центре и севере сектора продолжаются интенсивные бои между Армией обороны Израиля и боевиками ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по разным объектам террористов.

Об этом сообщили в соцсети Х Армии обороны Израиля. В центральной части Газы бригада "Нахаль" за минувшие сутки убила нескольких боевиков ХАМАС и взяла в плен других, а на западе Хан-Юниса командос совершили рейд на несколько объектов боевиков. Военные захватили оружие и военное снаряжение.

"Уничтожение террористов, определение места нахождения оружия и атака на инфраструктуру террористов. Напряженные бои продолжаются на западе Хан-Юниса, на севере и в центре Смуги. Силы ЦАХАЛа продолжают совместные боевые действия в секторе Газа", – отметили в сообщении.

Напомним, 7 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отклонил требования террористов ХАМАС по соглашению о прекращении огня для проведения обмена заложниками. Он убежден, что поражение ХАМАС в секторе Газа уже близко и мирные соглашения, в том числе для освобождения заложников, будут, но после полной ликвидации группировки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия обороны Израиля нашла в туннелях боевиков в секторе Газа доказательства прямой связи и координации ХАМАС и Ирана. В частности, выявлена документация и наличные деньги.

– Израильские премьер-министр Беньямин Нетаньяху и руководитель штаба ЦАХАЛ Герци Галеви сообщили, что ЦАХАЛ продвигается в секторе Газа на юг и на север. Военные готовятся к боям в городе Рафах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!