Израиль вводит электронные разрешения для въезда для туристов: когда и сколько придется платить

Правительство Израиля приняло решение сделать платным въезд в страну для туристов. Для того, чтобы попасть на территорию Израиля с 1 января 2025 года нужно получить электронное разрешение – ETA-IL.

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Об этом сообщило издание The Jerusalem Post в понедельник, 30 декабря. Виза или разрешение ETA-IL не понадобиться только гражданам Израиля и тем, у кого есть израильский идентификационный номер.

Те, кто имеет два гражданства (одно из них израильское) могут путешествовать в Израиль со своими заграничным паспортами до 31 декабря 2025 года. Затем им также понадобится разрешение ETA-IL.

Это электронное разрешение на въезд стоит 25 шекелей (7 долларов) на человека и дает возможность находится на территории страны 90 дней. После получения ETA-IL остается действительным до двух лет или до истечения срока действия текущего паспорта – в зависимости от того, что наступит раньше.

Если турист хочет остаться в Израиле больше, чем 90 дней, он должен подать запрос на продление срока пребывания в Управление по населению и иммиграции Израиля.

Подать заявку на получение разрешения можно онлайн. Сделать это нужно за несколько дней до поездки. Получение ETA-IL не гарантирует въезд в Израиль, пограничники, как и обычно, обязаны провести проверку.

Что нужно для получение ETA-IL в онлайн-формате:

– предоставить личные данные, включая полное имя, дату рождения и гражданство;

– информацию о поездке, включая причину визита и даты пребывания;

– паспортные данные;

– четкое фото.

Как сообщал OBOZ.UA, национальный авиаперевозчик Израиля El Al на неделю приостановил полеты по маршруту Тель-Авив – Москва. Это произошло после падения самолета Embraer недалеко от города Актау (Казахстан) утром 25 декабря, вероятно, вследствие удара российской ПВО.

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