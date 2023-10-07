Израиль в состоянии войны, десятки людей погибли, сотни ранены: основные факты и заявления дня

Боевики палестинской организации ХАМАС ранним утром 7 октября начали масштабную атаку на Израиль. Сначала на государство полетели тысячи ракет, под их прикрытием группы террористов прорвались через израильскую границу и начали оккупировать поселения на юге государства, убивая военнослужащих и гражданских и захватывая заложников.

По состоянию на 17:00, по официальным данным израильского Минздрава, погибли не менее 100 человек, почти тысяча были госпитализированы с ранениями, реальные потери же могут быть куда выше. OBOZREVATEL собрал основную информацию о том, что происходит в Израиле на данный момент.

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Масштабная атака началась около 6:30 7 октября: из сектора Газа на израильские города полетели тысячи ракет. Вследствие практически непрерывных ракетных ударов есть разрушения гражданских объектов и жилых домов. Спустя много часов после начала атаки ракеты на Израиль еще летят, однако из центра страны удары сместились к южным израильским городам.

Под прикрытием ракет боевики ХАМАС с помощью бульдозеров прорвали границу государства с сектором Газа и проникли на территорию Израиля. Они передвигались на внедорожниках и десантировались с парашютами. Вооружены террористы были станковыми пулеметами, стрелковым оружием и гранатометами. Боевики хвастались тем, что захватили военную базу ЦАХАЛ, израильскую технику и подбили израильский танк.

Из огнестрельного оружия они начали убивать израильтян, а также захватывать в заложники как военнослужащих израильской армии, так и гражданских. Сеть переполнена кадрами с убитыми мирными жителями на улицах израильских городов, с избитыми гражданскими, включая женщин и детей, которые были захвачены в плен боевиками.

Также боевики ХАМАС заявили о десятках убитых и захваченных в плен военнослужащих ЦАХАЛ. Жуткие кадры с еще живыми жестоко избитыми израильскими военными, а также надругательство боевиков над убитыми солдатами появились в сети.

В ХАМАС заявили, что количества захваченных заложников-израильтян достаточно для обмена всех палестинцев в тюрьмах Израиля.

Днем сообщалось, что среди попавших в плен, по утверждениям палестинцев, может быть израильский бригадный генерал генерал-майор Нимрод Алони, командующий израильскими "глубокими силами", отвечающими за операции в тылу противника. Арабские СМИ и соцсети распространяли фотографию мужчины в нижнем белье, которого ведут по улице два одетых в камуфляж человека.

В армии Израиля эти заявления опровергли.

Ближе к вечеру главный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в секторе Газа, а также то, что в боях погибли израильские солдаты. Цифр о количестве заложников и убитых солдат он не привел.

По словам Хагари, на юге Израиля бои идут в 22 населенных пунктах. К границе с сектором Газа перебрасываются четыре дивизии, которые присоединятся к уже находящемуся там 31 батальону.

К вечеру 7 октября, несмотря на усилия израильской армии, в некоторых населенных пунктах Израиля до сих пор находятся боевики ХАМАС. В частности, кадры, подтверждающие их присутствие там, были сняты в городах Ашкелон и Сдерот возле сектора Газа.

Количество населенных пунктов, которые контролируют боевики, в течение дня называлось разное: от 7-ми, подтвержденных Израилем – до 14-ти, а то и свыше 20 населенных пунктов, о чем сообщали разные источники.

В то же OSINT-расследователи предполагают, что боевикам ХАМАС удалось проникнуть вглубь Израиля на территорию, превышающую по площади сектор Газа.

Армия Израиля также начала наносить удары по сектору Газа. К 16 часам армия обороны Израиля заявляла, что нанесла авиаудары по 17 военным объектам и четырем штабам ХАМАС в секторе Газа, а также по другим целям.

Жертвы и пострадавшие

Со стороны Израиля по состоянию на 13:00 Министерство здравоохранения Израиля заявило о том, что с момента начала массированной атаки были госпитализированы 545 человек. Погибли на тот момент, по подсчетам экстренной службы "Маген Давид Адом", минимум 22 человека.

К 15:00 минимальное количество погибших, согласно официальным данным, увеличилось до 40 человек, раненых – превысило 750.

К 17:00 в Минздраве Израиля обновили данные: госпитализированы минимум 908 человек, погибли не менее 100 людей.

В то же время палестинские СМИ сообщают о 160 убитых и более 1000 раненых, зарегистрированных в больницах сектора Газа с сегодняшнего утра. В число жертв, вероятно, входят те, кто стал объектом авиаударов израильских военных, а также во время столкновений с войсками на юге Израиля.

Основные заявления Израиля и ХАМАС

Спустя 2,5 часа после начала атаки Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа. В эту территорию входят крупные города Тель-Авив и Беэр-Шева. Кроме того, глава оборонного ведомства одобрил широкомасштабный призыв резервистов после внезапного нападения на Израиль. Количество призванных резервистов будет зависеть от военных нужд.

Спустя еще пару часов режим чрезвычайного положения был расширен на всю страну. К народу обратился премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация — это война. Уже начата зачистка тех поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться. Я распорядился о большом призыве резервистов в армию и нанесении сокрушительных ударов в ответ. Призываю всех граждан Израиля слушаться указаний армии и командования тыла. Мы на войне и мы одержим в ней победу. Враг заплатит беспрецедентную цену", – заверил он.

Чуть позже Нетаньяху сделал новое заявление. По его словам армия обороны Израиля, прежде всего, должна очистить территорию от вражеских сил. Также Нетаньяху заявил, что с террористов необходимо взыскать огромную цену за совершенные преступления.

А президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что за атакой ХАМАС со стороны сектора Газа стоит Иран.

В то же время военный командующий ХАМАС Мохаммад Дейф выступил с заявлением, в котором назвал утренние нападения и проникновение в Израиль "днем великой революции". Террорист призвал израильских арабов взяться за оружие и присоединиться к нападению. Также он призвал к "исламскому сопротивлению" в Ливане, Ираке и Сирии.

Палестинская исламская группировка ХАМАС объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля.

"Мы решили положить конец всем преступлениям оккупации [Израиля], их время буйства без привлечения к ответственности закончилось", — заявили боевики.

К 17 часам в сети появилась информация, что Совет безопасности Израиля одобрил проведение наземной операции в секторе Газа. Решение было принято единогласно.

Заявления других стран

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон "однозначно осуждает ужасающие нападения ХАМАС на израильское гражданское население". Также он отметил, что британское правительство всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин тоже осуждает террористические атаки из сектора Газы на Израиль. Она отметила, что насилие и ракетные атаки против невинных людей должны быть немедленно прекращены. Бербок подчеркнула, что ЦАХАЛ может рассчитывать на полную солидарность с Германией и добавила, что Израиль имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от террора.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что приверженность США праву Израиля на самооборону остается непоколебимой. Он выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения на мирных жителей. Также отмечается, что в ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения от насилия и терроризма.

Отреагировал на происходящее и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору. Зеленский отметил, что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности и всего мира.

О поддержке Израиля заявил также президент Франции Эммануель Макрон.

"Я осуждаю террористические атаки из сектора Газа против Израиля, его солдат и граждан. Франция поддерживает Израиль и израильтян, поддерживает их безопасность и их право на самооборону", – заявил он.

В то же время Министерство иностранных дел Катара выступило с заявлением, в котором говорится, что "Израиль несет ответственность за эскалацию насилия в отношении палестинского народа". Также в ведомстве заявили, что Катар призывает обе стороны "проявлять максимальную сдержанность" и призывает международное сообщество не допустить использования Израилем этих событий в качестве предлога для начала непропорциональной войны против палестинского гражданского населения в секторе Газа.

Со схожим заявлением и обвинениях в адрес Израиля в притеснении палестинцев и провокации выступила также Саудовская Аравия.

А в Иране заявили о полной поддержке атаки палестинских радикалов на Израиль. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави. Он добавил, что палестинской операцией "стоит гордиться".

Движение "Хезболла" также опубликовало в заявление, в котором говорится, что его участники внимательно следят за ситуацией в Газе и находятся "в прямом контакте с руководством палестинского сопротивления".

В заявлении атаку на Израиль называют "решительным ответом на продолжающуюся оккупацию Израиля и посланием тем, кто стремится к нормализации отношений с Израилем".

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ начинает операцию "Железные мечи" .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

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