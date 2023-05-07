Израиль уже передал Украине первые радары для предупреждения о ракетной опасности – Israel Defence

Первая партия израильских радаров ieMHR уже прибыла в Украину. Эти системы, передачу которых Украине согласовало Минобороны Израиля, а поставки профинансировало правительство Литвы, способны выявлять большие и малые воздушные цели, идентифицировать их и прогнозировать время и место возможного удара.

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В целом Израиль обязался передать Украине 16 радаров, предварительно на боевое дежурство уже вступили три из них. Об этом пишет специализированное израильское издание Israel Defence.

Журналисты издания обратили внимание на опубликованное представителями производителя радаров, израильской компании RADA Electronic Industries, фото, на котором возле такого радара зафиксирован украинский военнослужащий.

"Первый снимок израильского радара, сделанные RADA на территории Украины. Судя по всему, это радары, предназначенные для системы "красного цвета", которую Израиль обязался установить в Украине как гуманитарный шаг. Защита от ракетных атак. Передача таких радаров требует одобрения Минобороны Израиля", – пишет издание.

Радары ieMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации воздушных угроз. Радары подключены к системе, которая предупреждает людей, угрожающих опасности, о необходимости пройти в укрытие.

"Роль радара — предупреждать о приближающейся угрозе о том, что это за угроза, куда она ударит и когда", – пишет израильское издание.

Уникальность этой системы обнаружения воздушных объектов заключается в компактности, способности вести наблюдение с угловым обзором в 360 градусов и в чрезвычайной чувствительности.

Радары ieMHR способны обнаруживать как большие цели типа самолетов или ракет, так и беспилотники малого размера. Малые дроны типа DJI Mavic такой радар "увидит" за 10 километров, российский "Ланцет" за 45 километров, вертолет – за 50 километров.

В комплекте с радаром также идет система оповещения, которая в случае обнаружения объекта может мгновенно информировать жителей населенного пункта об опасности, отправляя сообщения на телефоны.

В общем, Украина должна получить от Израиля 16 таких систем, из них 3 уже поступили в Украину и стали на боевое дежурство. Большую часть финансирования этой поставки взяло на себя правительство Литвы.

"Государство Израиль не передает и не продает наступательную военную технику Украине. Зато около года назад Израиль создал в Украине полевой госпиталь, который временно действовал и предоставляет систему предупреждения о ракетном нападении. Также министр иностранных дел недавно заявил, что Израиль готов внести свой вклад в европейские усилия по разминированию Украины", – добавили в Israel Defence.

Напомним, 15 марта стало известно, что Израиль одобрил лицензии на экспорт в Украине систем борьбы с иранскими дронами. Это было первое решение Иерусалима о предоставлении Украине военной помощи после начала полномасштабной агрессии РФ.

Уже через два дня сообщалось, что в решении Иерусалима речь шла о радарах и системах подавления сигнала двух израильских производителей.