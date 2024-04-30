Израиль планирует заменить Patriot отечественными средствами ПВО: куда их передадут

Израильские воздушные силы планируют избавиться от своих устаревших систем противоракетной обороны Patriot – сделать это они собираются уже в ближайшие месяцы. Эти батареи заменят "более совершенными средствами противовоздушной обороны".

Об этом пишет The Times of Israel. Комплекс Patriot, известный в Израиле как Yahalom, будет окончательно деактивирован в течение двух месяцев. Какой будет судьба батарей Patriot, которые очень нужны Украине для защиты неба, пока неясно.

"На данный момент мы находимся в процессе сокращения [количества] батарей, пока вся система не будет закрыта", – сказал начальник 138-го батальона группы противовоздушной обороны, который управляет Patriot.

Еще в феврале этого года военные заявили, что они находятся в процессе сворачивания нескольких батарей Patriot. Отмечалось, что их персонал научат управлять "Железным куполом" вместо Patriot.

Израиль получил эту систему на вооружение еще в 1991 году, однако впервые Patriot сбил цель только в 2014 году – это был беспилотник ХАМАС, запущенный из сектора Газа.

"В течение следующего десятилетия система, предназначенная для сбития самолетов, по словам военных, перехватила всего около 10 целей, включая сирийские истребители, нарушившие воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах", – говорится в статье.

Во время боевых действий в секторе Газа Patriot использовался несколько раз, хотя в большинстве случаев пуски происходили из-за случаев ошибочной идентификации. Учитывая все вышеперечисленное, эту систему решили заменить более совершенными системами ПВО.

Самым низким уровнем израильской многоуровневой системы противовоздушной обороны является "Железный купол" малого радиуса действия, с 2011 года сбивший десятки тысяч ракет и беспилотников, запущенных по Израилю. Средний уровень – это система "Праща Давида", предназначенная для сбития снарядов средней дальности. А наиболее дальнобойными являются системы "Стрела", предназначенные для перехвата больших баллистических ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина просила Грецию передать ей системы противовоздушной обороны Patriot и С-300. Однако Афины не смогут передать Киеву эти средства ПВО, поскольку они "критически важны" для защиты воздушного пространства Греции.

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