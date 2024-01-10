Украине отказали в эвакуации 29 граждан из сектора Газа: посол в Израиле рассказал подробности

Службы безопасности Израиля и Египта не разрешили эвакуировать 29 граждан Украины из сектора Газа. Все они мужчины; им было отказано по причине "определенных вопросов безопасности".

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Об этом 10 января рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. По его словам, списки на эвакуацию составляли в посольстве из желающих эвакуироваться.

"Возможности (эвакуировать всех – ред.) нет, поскольку из тех списков, которые мы представляли, части людей отказали компетентные органы Израиля и Египта. Нам отказали в выезде 29 гражданам из всего списка, который мы представляли", – отметил Корнийчук.

По убеждению посла, причины отказа состоят в "определенных вопросах безопасности в отношении этих лиц". Это не первый случай такого отказа. Однако Коорнийчук уточнил, что иногда посольству удавалось получить разрешение эвакуировать тех, кому сначала отказывали. Таких людей "допрашивали, проводили какие-то следственные действия и отпускали".

Как сообщал OBOZREVATEL, к эвакуации украинских граждан из Газы привлечены не только украинские дипломаты, но и ГУР. О причинах, по которым израильские и египетские власти не выпустили несколько украинских граждан, нам рассказал посол Корнийчук.

Также в Армии обороны Израиля заявили о полном контроле над северной частью сектора Газа. Однако военным понадобилось три месяца, чтобы нанести ХАМАС значительное поражение на севере анклава.

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