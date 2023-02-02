Израиль пересмотрит собственную политику о предоставлении Украине военной помощи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов пересмотреть свое отношение к оказанию военной помощи Украине, которую прежде не оказывал. Теперь правительство страны будет вести активные переговоры с США, чтобы, наконец, принять решение о передаче украинским военным оборонительных систем.

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Об этом сообщили в издании Walla. Эксперты считают, что значительных изменений в политике Израиля по отношению к Украине не будет, однако позиция Нетаньяху дает ей новый вектор развития.

Информацию о заявлении израильского премьер-министра подтвердили четыре высокопоставленных чиновника из его окружения. Впервые Нетаньяху намекнул на оказание военной помощи Киеву во время рабочего визита в Линкольн, штат Небраска.

Напомним, что ранее президент Зеленский искренне недоумевал, почему Израиль категорически отказывается отвечать на запросы Украины о системах противовоздушной обороны.

"Понимаю, у них сложная ситуация по Сирии, России, но я звонил двум руководителям, двум премьер-министрам Израиля и просил дать ПВО, они говорили, что они защищают свои земли", – подчеркнул тогда гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иерусалим уже выразил инициативу в послевоенном восстановлении Украины. В первую очередь речь идет о сфере здравоохранения, восстановлении водоснабжения и сельского хозяйства, а также о сфере безопасности.

Также израильский посол в Германии четко обозначил, что его страна оказывает содействие Украине на фоне противостояния агрессору, однако не афиширует свои действия. Дипломат призвал относиться с пониманием к этому вопросу, ведь Израиль постоянно подвергается атакам Сирии, тесно связанной с Россией.

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