Израиль освободил 71 палестинца, задержанного во время операции в секторе Газа – СМИ
В четверг, 8 февраля Израиль уволил 71 палестинца, арестованного во время наземной военной операции в Секторе Газа. Среди освобожденных — 19 женщин.
Об этом сообщает Wafa News Agency. Палестинцев выпустили через контрольно-пропускной пункт Керем Шалом.
До сих пор ХАМАС отказывался обнародовать количество задержанных в Газе. Палестинцев продолжают похищать и содержать под стражей.
Общество палестинских заключенных (PPS) заявило, что в израильских тюрьмах находятся около 8800 человек из оккупированного Западного берега и Иерусалима. Более 3290 из них — под административным заключением.
Около 661 из задержанных в Газе классифицировали как "участников незаконных боевых действий", добавили в PPS. Причина увольнения палестинцев не называется.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Армия обороны Израиля ЦАХАЛ продвигается в секторе Газа на юг и север. Военные готовятся к боям в городе Рафах. Об этом заявили израильские премьер-министр Беньямин Нетаньяху и глава штаба ЦАХАЛ Герцы Галеви.
Также мы писали, что спикеры террористической группировки ХАМАС заявили, что изучают соглашение о прекращении огня. В документе предлагаются "длительные паузы" в боевых действиях в Секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников и палестинских пленных.
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