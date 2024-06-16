Израиль объявил о локальной тактической паузе в боевых действиях. Карта

Командование Армии обороны Израиля заявило о частичной ежедневной паузе в боевых действиях в западной части палестинского города Рафах. Остановка огня будет продолжаться ежедневно с 08:00 по 19:00 в районе шоссе Салах-эт-Дин.

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Этим коридором будет доставляться гуманитарная помощь через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом. О решении было объявлено в официальном сообщении ЦАХАЛ от 16 июня.

Отмечается, что его приняли после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями. Так военные прилагают усилия по увеличению объемов гуманитарной поддержки, поступающей в анклав.

"Начиная со вчерашнего дня (суббота), локальная тактическая пауза военной активности в гуманитарных целях действует с 08:00 до 19:00 ежедневно до последующего сообщения. Вдоль дороги, ведущей от КПП Керем-Шалом к дороге Салах-ад-Дин, а затем на север", – отметили в ЦАХАЛе.

Это назвали дополнительным шагом в усилиях гуманитарной помощи, которые израильские силы осуществляют с начала войны. Они будут продолжать поддерживать эту инициативу на местах во время военной операции на западе Рафаха.

В то же время некоторые источники указывают, что объявление о локальных "часах тишины" последовало за потерями последних дней, которые армия Израиля понесла в секторе Газы. Это решение уже вызвало негативную реакцию части чиновников в Тель-Авиве.

Напомним, что восемь израильских солдат попали в засаду и погибли во время операции в Рафахе на юге анклава. Это стало самым смертельным инцидентом в этом году для Армии обороны Израиля в войне с террористической группировкой ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время израильские военные с боем освободили четырех заложников в ходе операции в центральной части сектора Газы. Эти люди попали в плен ХАМАС 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Supernova.

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