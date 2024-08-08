Израиль объявил мертвым последнего человека, пропавшего без вести после нападения ХАМАС 7 октября

Последний человек, который считался пропавшим без вести после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, был идентифицирован как погибший. 75-летняя Билга Инон была убита вместе со своим мужем Яковом в их доме в Нетив Ха-Асара.

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Об этом пишет BBC. Во время атаки террористов Билга с мужем прятались в безопасной комнате, однако их дом сгорел дотла.

Останки Якова были найдены, но не было обнаружено ни одного следа Билги, хотя было известно, что она была с ним в то время. В конце концов Армия обороны Израиля заявила, что "после комплексной проверки" доказательств возле дома было установлено, что женщина тоже была убита.

Дети супругов давно соглашались с тем, что их мать была убита в день нападения 7 октября, но официально было объявлено о ее смерти только сейчас.

"Дом получил прямое попадание и загорелся в течение нескольких минут", – рассказала дочь погибших Мааян. Практически все здание превратилось в пепел.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее была подтверждена смерть еще двух заложников, которых боевики ХАМАС захватили во время нападения в прошлом году в октябре. По данным израильских военных, 75-летний Алекс Дансиг и 35-летний Ягев Бухштав, которые удерживались боевиками ХАМАС в Хан-Юнисе, погибли в плену несколько месяцев назад.

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