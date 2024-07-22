Израиль подтвердил гибель еще двух заложников ХАМАСа: обстоятельства выясняются. Фото

Армия обороны Израиля в понедельник, 22 июля, заявила, что подтверждена смерть еще двух заложников, которых боевики ХАМАСа захватили во время нападения в октябре прошлого года. По данным военных, 75-летний Алекс Дансиг и удерживавшиеся боевиками ХАМАС в Хан-Юнисе 35-летний Ягев Бухштав погибли в плену несколько месяцев назад.

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Об этом сообщили издания The Times of Israel и Sky News. Отмечается, что родственники заложников уже проинформированы об их гибели.

"Сегодня ЦАХАЛ сообщил семьям двух заложников, Алекса Данцига и Ягева Бухштава, что их больше нет в живых. Алекс и Ягев были жестоко похищены... и их тела все еще содержатся ХАМАСом", - говорится в заявлении военных.

Их смерть подтверждается Министерством здравоохранения в сотрудничестве с Министерством религиозных служб и полицией Израиля в результате тщательной проверки.

"Обстоятельства их смерти в плену ХАМАС изучаются всеми профессиональными органами. Мы продолжаем собирать информацию о заложниках в Газе и будем продолжать оказывать поддержку семьям заложников в это тяжелое время", - отмечает ЦАХАЛ.

35-летний звукооператор Бухштав и 76-летний историк Данциг были похищены из своих домов вблизи границы с Газой во время нападения боевиков ХАМАС в октябре прошлого года. Супруга Бухштава, Римон Киршт Бухштав, была похищена вместе с ним, но ее освободили 28 ноября в рамках соглашения с ХАМАС.

Как отмечает издание The Times of Israel, ХАМАС еще в марте заявил о гибели Алекса Дансига и Ягева Бухштава. По словам террористов, Бухштав погиб из-за нехватки пищи и лекарств. Данциг якобы был убит израильским огнем, когда в этом районе действовал ЦАХАЛ. В Армии обороны Израиля это заявление не подтвердили, отметив, что расследование продолжается.

В настоящее время израильские военные подтвердили смерть 44 из 116 заложников, которые оставались в плену ХАМАСа. Террористическая группировка всего похитила 251 человека во время нападения, часть из них была освобождена.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать воевать в секторе Газа до тех пор, пока не будет выполнена основная цель операции ЦАХАЛ – полная ликвидация террористической группировки ХАМАС. Также, по его словам, страна стремится добиться и "всех других целей войны".

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