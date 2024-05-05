Израиль не согласится на договор, который оставит ХАМАС в секторе Газа, – Нетаньяху

Израиль не согласится на прекращение своей операции и вывод войск ЦАХАЛ из сектора Газы. Страна не позволит боевикам ХАМАС выйти из своих бункеров и снова взять территорию под контроль.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в YouTube IsraeliPM. Глава правительства выпустил его на фоне слухов о международном давлении на страну с целью заставить ее согласиться на эффективное прекращение войны в Газе в рамках соглашения об освобождении заложников.

"Израиль не может смириться с этим. Мы не готовы принять ситуацию, в которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля в окрестных населенных пунктах, в городах на юге, во всех частях страны", – подчеркнул Нетаньяху.

"Израиль не согласится на требования ХАМАСа, которые означают капитуляцию, и будет продолжать боевые действия, пока не достигнет всех своих целей", – повторил израильский премьер.

Он выразил убеждение, что в таком случае "шабаш прошлого октября" – только вопрос времени.

"ХАМАС сможет выполнить свое обещание снова и снова совершать массовые убийства, изнасилования и похищения людей. Неужели из-за этого погибли герои и героини? Мы заплатили за это невыносимо высокую цену? Ответ – нет!" – подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что Израиль войдет в город Рафах на юге Газы, независимо от переговоров о перемирии. Для достижения полной победы ЦАХАЛ должен ликвидировать батальоны ХАМАС.

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