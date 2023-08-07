Израиль нанес удары по целям возле Дамаска, погибли сирийские военные: подробности

В ночь на понедельник, 7 августа, израильская армия нанесла авиаудары по целям около Дамаска. В результате якобы были убиты четверо сирийских военнослужащих и еще четверо ранены.

Видео дня

Об этом сообщили СМИ Сирии. По их данным, удары наносили военно-воздушные силы Израиля – по объектам со стороны Голанских высот.

Так, на сирийском телеканале "Аль-Ихбария" заявили, что их силы ПВО перехватили некоторые ракеты, однако в результате израильской атаки были убиты и ранены по четверо военнослужащих.

Также якобы подтверждено "причинение ущерба", но о чем именно идет речь, канал не стал уточнять.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) подтвердила авиаудар армии Израиля. Но на утро понедельника тоже не уточнила, какие объекты были попали под поражение.

Правительство Израиля и командование ЦАХАЛа, как правило, вообще не комментируют сообщения о своих ударах по целям в Сирии.

В то же время почти все из них, которые осуществлялись по группам террористов на сирийской территории и частично на востоке Сирии в 2013-2023 годах, обычно приписывают израильской армии.

Отметим, что Израиль захватил Голанские высоты в Сирии во время шестидневной войны 1967 года и аннексировал узкую полосу земли в 1981-м. Голанские высоты считаются оккупированной территорией в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2023-го Израиль ударил беспилотниками по территории Сирии после ракетной атаки. Поражение было нанесено в ответ на три выпущенные сирийцами ракеты, целями дронов ЦАХАЛа были именно пусковые установки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!