Израиль нанес удар по взлетно-посадочной полосе 'Хезболлы' в Ливане, откуда запускались беспилотники. Фото

В четверг, 25 января, Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, включая взлетно-посадочную полосу в горном регионе Калаат-Джаббур. Она используется террористической группировкой для запуска беспилотников.

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Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Отмечается, что также были атакованы цели в районах Тир и Мгайрие.

ЦАХАЛ заявил, что эти удары нанес в ответ на атаку беспилотников на север Израиля, осуществленную ранее в этот же день, ответственность за которую взяла "Хезболла".

Террористическая группировка, поддерживаемая Ираном, запустила из Ливана два беспилотника со взрывчаткой, которые поразили открытую территорию вблизи северной израильской общины Кфар-Блум, не нанеся разрушений.

"Хезболла" утверждала, что целью была батарея системы ПВО "Железный купол".

Армия обороны Израиля также заявляет, что сегодня обстреляла районы южного Ливана из артиллерии, вероятно, чтобы воспрепятствовать запланированным атакам "Хезболлы".

Напомним, 6 января "Хезболла" из Ливана выпустила по Израилю десятки ракет. ЦАХАЛ же нанес ответные удары.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль пытается избежать войны еще и с ливанской "Хезболлой". Однако если она будет неизбежна, Израиль готов к этой войне.

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