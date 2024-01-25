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Израиль нанес удар по взлетно-посадочной полосе "Хезболлы" в Ливане, откуда запускались беспилотники. Фото

Надежда Данищук
Мир
1 минута
1,2 т.
Израиль нанес удар по взлетно-посадочной полосе 'Хезболлы' в Ливане, откуда запускались беспилотники. Фото

В четверг, 25 января, Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, включая взлетно-посадочную полосу в горном регионе Калаат-Джаббур. Она используется террористической группировкой для запуска беспилотников.

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Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Отмечается, что также были атакованы цели в районах Тир и Мгайрие.

ЦАХАЛ заявил, что эти удары нанес в ответ на атаку беспилотников на север Израиля, осуществленную ранее в этот же день, ответственность за которую взяла "Хезболла".

Израиль нанес удар по взлетно-посадочной полосе "Хезболлы" в Ливане, откуда запускались беспилотники. Фото

Террористическая группировка, поддерживаемая Ираном, запустила из Ливана два беспилотника со взрывчаткой, которые поразили открытую территорию вблизи северной израильской общины Кфар-Блум, не нанеся разрушений.

"Хезболла" утверждала, что целью была батарея системы ПВО "Железный купол".

Израиль нанес удар по взлетно-посадочной полосе "Хезболлы" в Ливане, откуда запускались беспилотники. Фото

Армия обороны Израиля также заявляет, что сегодня обстреляла районы южного Ливана из артиллерии, вероятно, чтобы воспрепятствовать запланированным атакам "Хезболлы".

Напомним, 6 января "Хезболла" из Ливана выпустила по Израилю десятки ракет. ЦАХАЛ же нанес ответные удары.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль пытается избежать войны еще и с ливанской "Хезболлой". Однако если она будет неизбежна, Израиль готов к этой войне.

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