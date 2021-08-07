Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на атаки ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь с пятницы на субботу, 7 августа, нанесла удар по позициям исламистских боевиков ХАМАС. Под огонь попали военный комплект и место запуска ракет.

Об этом сказано в сообщении израильской армии в Twitter. Так Израиль ответил на то, что из сектора Газа вновь были запущены воздушные шары с зажигательной смесью.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что ХАМАС запускал свои снаряды из районов, где живут мирные жители. Таким образом террористы продолжают подвергать опасности жизни гражданского населения Палестины.

"Мы будем продолжать реагировать по мере необходимости на террористическую деятельность ХАМАС, исходящую из Газы", – добавили в Армии обороны Израиля.

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Информация о погибших и пострадавших среди обеих сторон конфликта отсутствует. Отметим, что ХАМАС за последние недели несколько раз запускал из сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой, что нередко приводило к возгораниям.

Перед ответом ХАМАСу Израиль нанес удары по площадкам для запуска ракет в Ливане. Так в израильской армии ответили на то, что утром 6 августа представители радикального шиитского движения "Хезболлах" осуществили масштабный обстрел Израиля. 10 из 19 ракет перехватила система "Железный купол".

"Мы не потерпим никакой агрессии против израильского гражданского населения и будем готовы к любой оперативной ситуации", – отметили в ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦАХАЛ уже наносил удары по ХАМАСу в ответ на "огненный террор". База боевиков находилась рядом со школой.