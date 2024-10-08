Израиль нанес удар по иранскому посольству в столице Сирии. Фото и видео

Вечером во вторник, 8 октября, Воздушные силы Израиля нанесли удар по столице Сирии Дамаску. Он пришелся на район Меззех, где находится посольство Ирана, есть погибшие и раненые.

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Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что Израиль нанес удар по зданию в Дамаске, которое посещают офицеры Корпуса стражей Исламской революции (военная ветвь исполнительной власти Ирана). Там сообщили о гибели не менее четырех человек.

Еще более 10 человек пострадали.

Как передает The Times of Israel со ссылкой на саудовское издание Al-Hadath, целью авиаудара был чиновник террористической группировки "Хезболла" из подразделения 4400. Оно занимается доставкой оружия из Ирана для "Хезболлы" в Ливане.

"Удар был нанесен по жилому дому в районе Меззех Дамаска, в нескольких сотнях метров от посольства Ирана. В нескольких сообщениях говорится, что это здание связано с Корпусом стражей Исламской революции Ирана", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 7 октября, Армия обороны Израиля нанесла новые авиаудары по Бейруту в Ливане. Во время атаки был ликвидирован руководитель штаба материально-технического обеспечения "Хезболлы" Сухейл Хусейн Хусейни.

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