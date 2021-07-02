Израиль нанес авиаудары по оружейному заводу в секторе Газа. Фото и видео

Военные самолеты Израиля нанесли авиаудары по оружейному заводу исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Бомбардировка прошла после полуночи в четверг, 1 июля.

Таким образом израильская армия ответила на новую волну поджогов с помощью воздушных шаров, запущенных на территорию страны из прибрежного анклава, сообщает The Times of Israel (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Израиле заявили, что это место использовалось террористической организацией для разработки и изготовления оружия. Сообщений о жертвах пока не поступало.

"Удар был нанесен в ответ на поджог аэростата на территории Израиля. Армия обороны Израиля будет решительно реагировать на все попытки террора со стороны сектора Газа", – заявили в армии.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, обстрелы между ЦАХАЛом и ХАМАСом возобновились. Армия обороны Израиля нанесла успешный ракетный удар по сектору, уничтожив склад террористов. На израильской территории сработали сирены – после открытия огня из Газы.