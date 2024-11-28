Израиль и 'Хезболла' обменялись обвинениями в нарушении перемирия: в чем причина

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Недавно достигнутое перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой "Хезболла" оказалось хрупким.

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Уже в первые дни после вступления соглашения в силу стороны начали обвинять друг друга в его нарушении. Об этом сообщает Reuters. Израильские военные сообщили, что в четверг их ВВС нанесли удар по объекту "Хезболлы" на юге Ливана.

По словам Израиля, это место использовалось для хранения ракет средней дальности. Кроме того, израильские войска открыли огонь по транспортным средствам, которые, по их данным, нарушали соглашение о прекращении огня.

В ответ представители "Хезболлы", в частности депутат Хасан Фадлаллах, заявили, что именно Израиль нарушил перемирие, атакуя ливанцев, пытавшихся вернуться в свои пограничные деревни.

Перемирие, достигнутое при посредничестве США и Франции, имеет ограниченный срок действия – 60 дней. Оно предполагает демонтаж несанкционированных военных объектов к югу от реки Литани, но не регулирует расположение баз к северу от нее.

Территория южнее реки Литани является ключевой зоной напряженности. Израиль объявил этот участок запретной зоной, что затруднило возвращение местных жителей, эвакуированных из-за боевых действий. Между тем, израильские войска остаются на ливанской территории, создавая новые риски для конфликта.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с октября 2023 года израильские удары по Ливану привели к гибели не менее 3961 человека, еще 16 520 получили ранения. Со своей стороны, обстрелы "Хезболлы" повлекли за собой гибель 45 мирных жителей на севере Израиля и Голанских высотах.

Израильские удары по Ливану с октября 2023 года привели к гибели не менее 3961 человека, еще более 16 тысяч получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения Ливана. "Хезболла" в ответ обстреливала израильские территории, повлекшие гибель 45 гражданских и 73 солдат на севере Израиля и Голанских высотах.

В самом Ливане, несмотря на прекращение огня, израильские обстрелы пограничных районов продолжаются, заставляя тысячи семей оставаться перемещенными.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что группировка "Хезболла" несет ответственность за дестабилизацию ситуации. Он также пообещал, что израильтяне, эвакуированные из приграничных регионов из-за обстрелов, смогут вернуться в свои дома.

В то же время, "Хезболла" объявила, что ее силы остаются "полностью готовыми" к противодействию дальнейшим действиям Израиля, несмотря на значительные потери среди командования группировки, в том числе убийство их лидера Сайеда Хасана Насралли.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о временном прекращении огня между ЦАХАЛ и группировкой "Хезболла" в Ливане. Оно вступило в силу в среду, 27 ноября, в 9:00 по местному времени.

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