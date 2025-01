Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников: появились подробности

Израиль и ХАМАС в Дохе (Катар) подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Ожидается, что она вступит в силу в воскресенье, 19 января, в 12.15 по местному времени, тогда же начнется освобождение заложников, впрочем возможна также задержка продолжительностью в сутки.

Лидеры G7 назвали соглашение о прекращении огня в Газе "значительным событием" и призвали Израиль и ХАМАС работать над его "полной реализацией". Подробности сообщает The Times of Israel.

Информацию о том, что переговорные группы Израиля и ХАМАС подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Дохе, издание сначала получило от "арабского чиновника из одной из стран-посредников".

О том, что подписание соглашения близко стало известно в среду, 15 января, однако, по словам собеседника The Times of Israel, переговорные группы еще работали над окончательным согласованием деталей ее реализации.

Особенно дискуссионным стал вопрос о идентификации палестинских заключенных, которые должны быть освобождены. К тому же премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже утром в четверг обвинил ХАМАС в невыполнении взятых на себя обязательств.

"В конце концов, этот вопрос был решен посредниками, что позволило командам Израиля и ХАМАСа продвинуться до подписания соглашения", – отмечает издание.

Кабинет безопасности и правительство Израиля должны были проголосовать за соглашение еще в четверг, однако Нетаньяху настоял на том, что перед голосованием необходимо дождаться подписания соглашения.

"Теперь заседание Кабмина безопасности перенесли на пятницу (17 января. – Ред.). Также нужно следующее голосование перед полным составом кабинета министров, но израильский чиновник сообщил The Times of Israel, что оно состоится только в субботу, что, вероятно, отложит начало соглашения до понедельника вместо первоначально запланированного воскресенья", – пишет The Times of Israel.

Когда голосование таки состоится, Кабинет безопасности должен опубликовать список подлежащих освобождению палестинских заключенных. Те граждане Израиля, которые возражают против соглашения, будут иметь 24 часа для того, чтобы подать соответствующую петицию в Верховный суд.

У Нетаньяху подтвердили созыв заседания на пятницу, в то же время представитель премьера подчеркнул, что в полном составе министры не соберутся до вечера субботы. Это, мол, связано с тем, что противникам соглашения израильские власти хотят дать отведенные законом 24 часа на обращение в суд. Но, поскольку "многие из них религиозны и придерживаются Шабата", проведение голосования в пятницу не даст им достаточно времени для представления петиции.

"Непонятно, почему в этом случае не действует религиозный принцип, позволяющий нарушение субботы ради спасения жизни. Пока кабинет министров безопасности ждет возвращения израильской переговорной группы из Дохи для проведения встречи, непонятно, почему и кабинет безопасности, и полный состав кабинета министров не могут быть созваны до заката в пятницу", – отмечает The Times of Israel.

Изначальный график предусматривает, что соглашение вступит в силу в воскресенье в 12:15, а первые три заложника будут освобождены вскоре после этого.

В случае проведения заседания правительства в полном составе в субботу будет означать, что отведенные на представление петиции 24 часа будут продолжаться до вечера воскресенья. Следовательно, соглашение не вступит в силу до понедельника, на сутки больше запланированного графика придется ждать и первым трем заложникам, которых планируют освободить в воскресенье.

"Channel 12 сообщил, что судебные источники четко дали понять, что формальный 24-часовой период для подачи петиций можно сократить, как это произошло накануне перемирия в ноябре 2023 года, и что это не должно повлиять на планируемое начало соглашения в воскресенье, но офис премьер-министра не убедили", – добавляет The Times of Israel.

Что касается прогнозов по голосованию, по данным The Times of Israel, по меньшей мере два ультраправых министра проголосуют против соглашения. Однако ожидается, что у нее будет достаточно поддержки, чтобы пройти как кабинет безопасности, так и полный кабинет министров.

В то же время, партия премьер-министра "Ликуд" в четверг обнародовала заявление, в котором утверждается, что США дали Израилю гарантии, которые позволят ему возобновить боевые действия после первого этапа соглашения, как требовал один из министров-противников договоренностей. А это, пишет The Times of Israel, "было бы очевидным нарушением условий соглашения".

The Times of Israel отмечает, что в офисе Нетаньяху также подтвердили подписание соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Премьер поблагодарил переговорную группу Израиля за усилия, также о достижении соглашения сообщили семье 98 заложников, до сих пор находящихся в руках боевиков ХАМАС. Также Нетаньяху поручил начать работу по подготовке приема пленных, которые будут освобождены в рамках соглашения.

"Государство Израиль отдано достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников - как живых, так и мертвых", - говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Заявление о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС сделали лидеры страны "Группы семи". В G7 назвали ее "важным событием" и призвали "все стороны к конструктивному взаимодействию" на последующих этапах переговоров, "чтобы помочь обеспечить его полную реализацию и окончательное прекращение боевых действий".

Также достижение соглашения приветствовал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Он подчеркнул, что ООН готова поддержать реализацию этого соглашения и увеличить объемы гуманитарной помощи "бесчисленному количеству палестинцев, которые продолжают страдать".

Напомним, накануне Израиль обвинил ХАМАС в попытке пересмотреть договоренности в последнюю минуту. В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что боевики создали кризис, препятствующий достижению соглашения.

Речь шла о перечне палестинских заключенных, которых планировалось освободить. Нетаньяху заявил, что ХАМАС "хочет диктовать личности этих убийц", что противоречит согласованным условиям. По предварительным данным, в соглашении говорилось, что заключенные будут освобождены "на основе списков, согласованных обеими сторонами".

Также у Нетаньяху заявляли, что израильский кабинет министров не соберется, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения.

