Израиль хочет отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини: в чем дело

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац призвал генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаззарини уйти в отставку. Такое требование было вызвано после обнаружения Армией обороны Израиля туннелей террористов ХАМАС под штаб-квартирой ООН в Газе.

Более того, Лаззарини утверждал, что в ООН якобы ничего не знали о центре ХАМАС под своей штаб-квартирой. Об этом сообщает The Times of Israel.

После публикации информации о туннелях ХАМАС под штаб-квартирой ООН Лаззарини заявил, что его организация не знала, что находится под ее штаб-квартирой в секторе Газа. Также он призвал провести независимое расследование, но сам же добавил, что таково сейчас невозможно, поскольку Газа является зоной активных боевых действий.

Кроме того, Лаззарини обвинил израильских чиновников и военных в том, что они не проинформировали Ближневосточное агентство ООН о туннелях палестинских террористов.

В свою очередь глава израильского МИД засомневался, что Лаззарини не знал о расположении террористов ХАМАС под штаб-квартирой ООН. Кац заявил, что высказывания Лаззарини "не только абсурдные, но и оскорбляющие здравый смысл".

Также израильский министр заявил, что это открытие свидетельствует о глубокой связи Ближневосточного агентства ООН с террористами ХАМАС. В то же время посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что Лаззарини отклонил запрос на обыск объектов Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа после того, как предоставил доказательства того, что ХАМАС использовал школы в своих террористических целях.

Напомним, Армия обороны Израиля обнаружила под штаб-квартирой ООН в секторе Газа командный пункт террористической группировки ХАМАС. Израильские военные показали, что боевики замаскировали под гражданским объектом подземный центр обработки данных, включающий промышленные аккумуляторные блоки питания и жилые помещения для террористов ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в южной части Газы в городе Хан-Юнис, а также в центре и севере сектора продолжаются интенсивные бои между Армией обороны Израиля и боевиками ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по разным объектам террористов.

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