В Израиле каждый год 4 мая в 11.00 звучит 2-минутная сирена - это вспоминают и чтят каждого израильтянина, погибшего в терактах и войнах! Их 24068 и все их имена выбиты на круговой доске на горе Герцля в Иерусалиме.

Кроме того в Израиле есть государственный сайт памяти izkor, на котором опубликована биография КАЖДОГО погибшего и его фото. В биографии рассказывается, где родился и жил солдат, чем увлекался в школе, что о нем помнят мама, лучший друг, любимая девушка, каким солдатом он был и как погиб. Здесь же - адрес могилы. Чтобы даже через много лет, когда из жизни уйдут все, кто знал его лично, на могилу мог прийти новый солдат ЦАХАЛа, поставить флажок Израиля и отдать честь в минуту сирены.

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И 4 мая на всех военных кладбищах, у каждой могилы павшего, всегда будет стоять солдат. Он поставит на могилу флажок Израиля и отдаст честь погибшему. Конечно, у многих могил будут плакать родные, друзья, осиротевшие дети. Но если у павшего нет родных в Израиле или он не успел оставить детей - он не будет одинок в этот день. С ним будет солдат его родины, флаг его страны…

Уверен, что мы тоже должны создать что-то подобное, чтобы память про украинских воинов и мирных жителей, погибших от пуль, снарядов или ракет русских фашистов осталась тем, ради кого они отдали жизни…