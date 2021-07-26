Израиль атаковал военную базу ХАМАС в ответ на "огненный террор"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной базе террористического палестинского движения ХАМАС в ответ на "огненный террор". Воздушные шары со взрывчаткой запустили с территории сектора Газа.

На базе хранились средства, которые террористы используют для своей деятельности, сообщили на странице армии в Twitter. Отмечается, что она находилась рядом со школой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"ЦАХАЛ будет агрессивно реагировать на продолжающиеся попытки террора из сектора Газа", – говорится в заявлении армии обороны.

Как отмечает местное издание The Times of Israel, из-за "огненных шаров" вспыхнуло несколько пожаров на юге Израиля. Самолеты ЦАХАЛ в ответ поразили несколько зданий на военной базе ХАМАС, кроме того, "инфраструктуру и коммунальные предприятия, используемые для деятельности" террористической группировки.

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Известно, что израильские военные бомбили районы к западу от города Газа, после чего нанесли удар к востоку от Хан-Юниса. По предварительной информации, жертв нет.

СМИ в Палестине писали, что движение ХАМАС вело огонь из автоматов по самолетам армии обороны над сектором Газа во время авиаударов, а также сбило беспилотник. При этом представитель ЦАХАЛ заявил, что военным не было известно о каких-либо сообщениях о сбитых дронах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пример Израиля ярко иллюстрирует две вещи: штамм "Дельта" намного опаснее, чем исходный уханьский, и вакцинация помогает бороться с ним, хотя вероятность заразиться все же высокая. 1 июня Израиль отменил все ограничения, связанные с коронавирусом, но уже 25 июня вернул обязательное ношение масок в помещениях.