Израиль атаковал офис внутренней безопасности ХАМАСа. Видео

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Мир
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Израиль атаковал офис внутренней безопасности ХАМАСа. Видео

Израиль нанес ответный удар ХАМАСа, обстреляв несколько важных объектов, в частности, офис внутренней безопасности.

Соответствующее видео появилось в Twitter "Israel Defense Forces". Отмечается, что это был ответ на ракетный обстрел из Газа.

"Мы нанесли удар по входу в тоннель ХАМАС, в котором находится военное оборудование, а также по офисам внутренней безопасности ХАМАС в Газе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • В Израиле обстрелы застали мужчину на шоссе с младенцем на руках. На видео слышен голос женщины, которая, наверное, тоже была с ним в автомобиле. Вместе они сидят на дороге под забором, постоянно оглядываются и смотрят в небо.

  • Папа Римский Франциск призвал к миру на землях Израиля и секторе Газа, где в течение последних пяти дней боев погибли десятки человек и сотни раненых.

Конфликт Израиля и Палестины