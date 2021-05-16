Израиль атаковал офис внутренней безопасности ХАМАСа. Видео

Израиль нанес ответный удар ХАМАСа, обстреляв несколько важных объектов, в частности, офис внутренней безопасности.

Соответствующее видео появилось в Twitter "Israel Defense Forces". Отмечается, что это был ответ на ракетный обстрел из Газа.

"Мы нанесли удар по входу в тоннель ХАМАС, в котором находится военное оборудование, а также по офисам внутренней безопасности ХАМАС в Газе", – говорится в сообщении.

מטוסי קרב תקפו משרד לביטחון פנים של ארגון הטרור חמאס , המשמש כתשתית צבאית, בצפון רצועת עזה pic.twitter.com/2TfT5vUHTl - צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2021

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