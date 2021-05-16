Израиль атаковал офис внутренней безопасности ХАМАСа. Видео
Израиль нанес ответный удар ХАМАСа, обстреляв несколько важных объектов, в частности, офис внутренней безопасности.
Соответствующее видео появилось в Twitter "Israel Defense Forces". Отмечается, что это был ответ на ракетный обстрел из Газа.
"Мы нанесли удар по входу в тоннель ХАМАС, в котором находится военное оборудование, а также по офисам внутренней безопасности ХАМАС в Газе", – говорится в сообщении.
מטוסי קרב תקפו משרד לביטחון פנים של ארגון הטרור חמאס , המשמש כתשתית צבאית, בצפון רצועת עזה pic.twitter.com/2TfT5vUHTl- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Израиле обстрелы застали мужчину на шоссе с младенцем на руках. На видео слышен голос женщины, которая, наверное, тоже была с ним в автомобиле. Вместе они сидят на дороге под забором, постоянно оглядываются и смотрят в небо.
Папа Римский Франциск призвал к миру на землях Израиля и секторе Газа, где в течение последних пяти дней боев погибли десятки человек и сотни раненых.