Израиль активизирует военные усилия против Ирана – это позитивный сигнал помощи Украине

Серия атак на объекты военно-промышленного комплекса Ирана в конце января этого года, ответственность за которые никто на себя так и не взял, открывает новую страницу противостояния на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, будет иметь большое влияние на события в Украине.

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Израиль активизирует противодействие иранским военным амбициям

Если отвергнуть массу предположений, версий и конспирологических теорий, все равно можно сделать вывод, что атаки совершены прямыми оппонентами Ирана, главными из которых, безусловно, являются Израиль и США. Очевидно, что преступный режим Корпуса стражей Исламской революции не скрывает готовности к военной агрессии как против Израиля, так и против союзников США на Ближнем Востоке. Кроме того, иранская военная помощь Российской Федерации, развязавшая преступную войну против Украины, окончательно переводит Тегеран в лагерь врагов всего цивилизованного мира, ведь это влияет уже не только на региональную, но и на европейскую безопасность.

Как уже писали ранее, активизация военного сотрудничества России и Ирана может существенно нарушить баланс сил на Ближнем Востоке, ведь существует высокая вероятность того, что путинский режим может помочь своим тегеранским коллегам получить необходимые технологии для создания собственного ядерного оружия.

Политическая задача премьера Нетаньяху – предотвратить иранскую ядерную программу

Очевидно, что бездейственное наблюдение за тем, как режим религиозных фанатиков следует к получению собственного оружия массового поражения, будет большой стратегической ошибкой Соединенных Штатов и Израиля, против которого и будет направлено это оружие. Поэтому мы также прогнозировали ранее, что чрезмерная активность Тегерана как в разработке запрещенных видов оружия, так и в передаче БПЛА и баллистических ракет России может подвергнуться противодействию в виде точечных ударов по иранским объектам, обслуживающим эти процессы, что и произошло. Это фактически признал недавно избранный премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече 2 февраля в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "…наша деятельность направлена на сжение или причинение ущерба возможностям Ирана", объяснил израильский премьер свои слова о противодействии Ирану, что можно в определенной степени считать декларацией своих намерений.

Стоит напомнить, что опытный политик Нетаньяху неоднократно заявлял о своих намерениях не дать Ирану реализовать собственную ядерную программу. Поэтому неудивительно, что таинственная атака на иранские военно-промышленные объекты стала политическим сигналом официальному Тегерану о недопустимости дальнейшего милитарного сотрудничества с Россией и попыток получить ядерное оружие. Прислушается ли к этому режим аятоллы, наверное, сказать трудно, но если в будущем атаки на иранские объекты повторятся – это будет означать, что в первый раз было недостаточно. Более того, по словам Нетаньяху, усилия Израиля по предотвращению создания тесного военного союза России и Ирана должны помочь другим странам, в частности Украине

Израиль озвучил намерения по военной помощи Украине – чего можно ожидать

Не меньшее внимание привлекли недавние слова главы израильского правительства о пересмотре ограничений на военную помощь Украине, а CNN даже сообщило о том, что рассматриваются варианты поставок в Украину легендарной системы ПВО "Железный Купол".

Следует отметить, что вероятность этого крайне невысока ввиду слишком большой секретности, сложности и высокой стоимости эксплуатации данной системы. Первым шагом Израиля навстречу Украине в начале военной помощи может стать предоставление разрешения на реэкспорт израильских вооружений из других стран.

Это могут быть различные противотанковые ракетные системы типа Spike, готовность передать которые выражали балтийскиие и другие европейские страны. Также среди систем, в которых заинтересована Украина и реально могут быть переданы, можно назвать минометные и артиллерийские системы с боеприпасами, радарное и радиоэлектронное оборудование, ударные и разведывательные БПЛА, ракеты разного типа, от противокорабельных до зенитных, не говоря уже легкое стрелковое оружие. Израиль также производит баллистические ракеты LORA малой и средней дальности, которые в свое время поставлялись в Азербайджан и эффективно использовались им на территории Нагорного Карабаха. Именно такого оружия не хватает вооруженным силам Украины для эффективного поражения враждебных целей в глубине оккупированных территорий, что существенно замедляет успешную деоккупацию наших земель. Поэтому закрепление позитивных намерений Израиля помогать Украине должно быть приоритетной задачей украинской дипломатии в ближайшее время.