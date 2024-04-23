'Изменит ход истории': президент Сирии Башар Асад расхвалил вторжение РФ в Украину и размечтался о победе Москвы

Президент Сирии Башар Асад выдал, что полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину якобы "изменит ход истории". Он рассыпался в похвалах режиму диктатора Владимира Путина и заявил, что в Украине оккупанты якобы борются с "мировым террором".

Соответствующее заявление Асад озвучил в эфире программы "Глобальное большинство", которую ведет российский пропагандист Альфред Сенатуллин. В частности, политик назвал страну-агрессора Россию "мощной" и в духе кремлевской пропаганды обвинил Запад в якобы вмешательстве "во внутренние дела других стран".

"Россия как могущественное государство сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран. Для меня нет разницы, где Россия борется с мировым террором – в Сирии или в Украине, враг-то один", – выдал Асад.

Кроме того, он повторил кремлевскую пропаганду о мифических "украинских нацистах", которые якобы Соединенные Штаты поддерживают со времен Второй мировой и "используют в борьбе против РФ".

"Я уверен, что противостояние закончится победой России, и оно снова объединит братские народы", – заявил Асад.

Как отмечают в аналитическом проекте DeepState, интервью Башара Асада лишь в очередной раз подтверждает принадлежность Сирии к всемирной "оси зла", которая становится все сильнее. Аналитики напомнили словами президента США Джорджа Буша, сказанные еще в далеком 2002 году.

Именно Буш ввел термин "ось зла" для описания режимов, спонсирующих терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения и способных передать его террористам.

"Такие государства и их союзники-террористы образуют ось зла, которая вооружается, чтобы угрожать миру на планете. В поисках оружия массового уничтожения эти режимы представляют серьезную и растущую опасность. Они могли бы предоставить это оружие террористам, давая им средства, чтобы отвечать своей ненависти. Они могут напасть на наших союзников или попытаться шантажировать США. В любом из этих случаев цена безразличия была бы катастрофической", – заявил тогда Буш в своей речи.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай стал основным поставщиком критических компонентов для вооружения РФ и таким образом участвует в войне против Украины. Пекин делится со страной-агрессором станками, полупроводниками и другими товарами двойного назначения, которые помогли Москве восстановить оборонно-промышленную базу.

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