Изменил текст выступления: премьер Чехии не захотел раскрывать детали поставок снарядов Украине в присутствии Фицо

Премьер-министр Чехии Петр Фиала во время саммита в Париже решил не говорить о помощи Украине, в частности, о чешской инициативе по поиску снарядов. Он сделал это, когда узнал, что среди присутствующих есть премьер Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией.

Саммит был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном и преследовал цель обмена информацией о возможностях военной помощи Украине. Об этом сообщает Aktualne.

Отмечается, что французский лидер сначала анонсировал представителей 15 стран, поэтому Фиала планировал проинформировать их о том, как идет инициатива Праги по поиску боеприпасов для ВСУ от неевропейских стран.

Глава чешского правительства хотел уточнить происхождение и цену боеприпасов. Однако он изменил намерения, когда выяснилось, что на мероприятии собрались представители 25 государств, среди которых и глава словацкого правительства Роберт Фицо, заявлявший о "ложной демонизации" российского диктатора Путина.

Как только Фиала узнал, что этот сторонник РФ сядет за стол переговоров, он решил изменить речь. В частности, из нее исчезло несколько пунктов о чешской инициативе.

"Да, мы это вычеркнули", – подтвердил в комментарии СМИ источник в чешской дипломатии.

Отмечается, что наиболее чувствительные вещи Фиала передавал нескольким лидерам по отдельности. Журналисты добавили, что премьер Чехии не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины через словацкого премьера попала к Кремлю. Чешская делегация также была удивлена приглашением на саммит в Париж нейтральных стран – Австрии и Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, в дополнение к обязательствам закупить 300 тыс. артиллерийских снарядов для Украины, Чехия получила возможности на закупку дополнительных 200 тыс. боеприпасов. Подразумевается инициатива, согласно которой страны ЕС приобретут для украинских защитников 800 тыс. снарядов стандартного калибра НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!