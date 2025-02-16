Из-за войны в Украине Россия вынужденно вывела из Приднестровья большую часть своего контингента, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия вывела из оккупированного ею Приднестровья значительную часть своего контингента. Причиной этого является война РФ против нашего государства.

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По оценкам Украины, сейчас в регионе осталось около 2500 российских военных. Об этом Зеленский сказал в ходе общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

"Вы знаете, что часть Молдовы находится под сепаратистами, если так можно сказать, под контролем России, в любом случае. Контингента там на сегодняшний день осталось, мы считаем, где-то 2,5 тысячи. Если честно, я считаю, что россиян осталось тысяча-полторы. Несколько тысяч во время войны они вывели", – заявил он.

Ранее, до полномасштабной войны в Украине, контингент РФ в Приднестровье насчитывал 5,5-6 тысяч человек.

"Осталось гораздо меньше. В основном они охраняют склады с оружием", –отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский и глава Молдовы Мая Санду призвали страну-террористку Россию вывести войска со временно оккупированных территорий Украины и Приднестровья. В совместном заявлении также говорилось о гарантиях безопасности для Украины и важности отношений между Украиной и Молдовой.

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