Из-за ухудшения отношений: США могут разорвать соглашение о научном сотрудничестве с Китаем

В Белом доме сейчас проходят дискуссии относительно соглашения с Китаем о сотрудничестве в научно-технической сфере. Существует возможность пересмотра условий этого соглашения или даже его непродления со стороны правительства США.

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Об этом сообщает издание Reuters. Ряд членов правительства склоняются к пересмотру условий соглашения.

Приверженцы продления документа утверждают, что в случае его разрыва академическое и коммерческое сотрудничество между странами будет приостановлено. Они считают, что поддержание взаимодействия имеет важное значение для научных и технических достижений, а также для обмена знаниями и инновациями.

Несколько членов правительства высказываются в пользу пересмотра условий соглашения. Они предлагают обсудить вопросы, связанные с гарантиями безопасности, включая промышленный шпионаж, а также обменом данными между странами.

Соглашение о научном сотрудничестве между Китаем и США было подписано в 1979 году. Интересно отметить, что именно в том же году Китай и США установили дипломатические отношения. С тех пор это соглашение регулярно продлевалось каждые пять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в воскресенье, 18 июня, прибыл с рабочим визитом в Китай. Там он будет в частности говорить о развязанной РФ войне в Украине.

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