Из-за сотрудничества с РФ: Блинкен сделал новое предупреждение Китаю

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил о последствиях продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленной базы России. Он также обсудил провокационные действия КНР и ситуацию в секторе Газа.

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Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Американский чиновник встретился с китайским дипломатом 27 июля в Лаосе на полях министерских встреч АСЕАН.

Блинкен, во время встречи, отметил важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Госсекретарь выразил обеспокоенность дестабилизационными действиями КНР в Южно-Китайском море и подтвердил поддержку Соединенными Штатами свободы судоходства и пролетов, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом.

"Госсекретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонной промышленной базы РФ и дал понять, что если Пекин не будет принимать меры по устранению этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты и в дальнейшем будут принимать соответствующие меры для этого", - говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что обе стороны признали важность поддержки открытых линий связи в ближайшие недели и месяцы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони уехала с визитом в Китай. В КНР она будет до 31 июля, и за это время встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский анонсировал хорошие последствия визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай. Пекин не будет снабжать оружие России. Кроме того, КНР признает территориальную целостность Украины.

Напомним, верховный представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель обратился к министру иностранных дел Китая Вану І с предложением, чтобы КНР перестала поддерживать российскую агрессию против Украины. Вместо поддержки военной машины России Пекин должен использовать свое влияние на РФ для остановки "экзистенциальной войны".

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