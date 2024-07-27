Боррель призвал Китай не помогать России производить оружие, а способствовать мирному процессу в Украине

Верховный представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель обратился к министру иностранных дел Китая Вану И с предложением, чтобы КНР прекратила поддерживать российскую агрессию против Украины. Вместо поддержки военной машины России Пекин должен использовать свое влияние на РФ для остановки "экзистенциальной войны".

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Как отмечает дипломатическая служба ЕС, встреча Борреля и Вана И прошла в Лаосе, на полях Регионального форума государств Юго-Восточной Азии ASEAN. В ходе встречи стороны обсудили отношения ЕС и Китая.

ЕС считает войну России против Украины экзистенциальной угрозой Европе. Именно поэтому Боррель выразил обеспокоенность экспортом Китая в РФ "большого количества товаров и предметов двойного назначения, которые являются поддержкой России в наращивании ее военной машины", отметили в дипслужбе ЕС.

В этой связи Боррель обратился в КНР с предложением использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны и поддержать мирный процесс в Украине.

Стороны также обсудили другую проблему ЕС в отношениях ЕС с Китаем, а именно влияние экономической политики и субсидий на производство, которые влекут за собой искажение на рынке ЕС.

"Китай также должен устранить коренные причины наших несбалансированных торговых отношений путем возобновления баланса своей экономики", – отметили у Борреля.

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал хорошие последствия визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай. Пекин не будет снабжать оружием России. Кроме того, КНР признает территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте этого года специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в рамках "дипломатического турне" посетил Украину и встретился с представителями украинских властей.

Ему и членам китайской делегации показали обломки сбитой ракеты производства Северной Кореи и рассказали о том, как Россия использует для производства оружия комплектующие из третьих стран.

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