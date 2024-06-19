В Саудовской Аравии из-за аномальной жары умерли 550 паломников

В Саудовской Аравии по меньшей мере 550 паломников погибли во время хаджа – это традиционное посещение Мекки (мечети Масджид аль-Харам и ее окрестностей) мусульманами (в 2024 году c 14-го по 19 июня). Кроме того, более 2000 людям потребовалась медицинская помощь. Причина этого – экстремальная жара.

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Как передает The Guardian со ссылкой на национальный метеорологический центр Саудовской Аравии, 17 июня в Большой мечети в городе Мекка температура достигла 51,8°C. К слову, в прошлом году в стране погибли по меньшей мере 240 паломников.

На паломничество сторонников ислама все больше влияет ухудшение климата. Согласно саудовскому исследованию, опубликованному в мае 2024-го, температура в районе, где проводится хадж, повышается на 0,4°C каждое десятилетие.

В 2023-м большинство погибших были индонезийцами. В этом году – египтянами (по меньшей мере 323 из 550).

"Все они [египтяне] погибли из-за жары", за исключением одного, который получил смертельные травмы во время небольшой давки толпы, сказал журналистам один из арабских дипломатов. Он добавил, что цифры получил из больничного морга Аль-Муайсема, одного из крупнейших в Мекке.

Также известно, что среди жертв по меньшей мере 60 иорданцев.

18 июня министерство иностранных дел Египта заявило, что Каир сотрудничает с властями Эр-Рияда в операциях по поиску египтян, пропавших без вести во время хаджа.

Журналисты AFP в Мине, недалеко от Мекки, 17 июня видели, как паломники выливали себе на головы бутылки с водой, а волонтеры раздавали холодные напитки и мороженое.

Власти страны советовали паломникам пользоваться зонтиками, пить много воды и избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня.

Однако многие ритуалы хаджа, в том числе молитвы на горе Арафат, состоявшиеся в субботу, 15 июня, предполагают многочасовое пребывание на открытом воздухе в дневное время.

Некоторые паломники рассказывали, что видели неподвижные тела на обочине дороги и переполненные машины скорой помощи.

По данным властей Саудовской Аравии, в этом году в хадже приняли участие около 1,8 миллиона паломников, из них 1,6 миллиона – из-за границы.

Хадж является одним из пяти столпов ислама, и все мусульмане, у которых есть средства и силы, должны совершить его хотя бы один раз в жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне на прошлой неделе на Кипре два пожилых человека скончались от теплового удара. В восточной части средиземноморского острова установилась рекордная для июня температура, превышающая 40°C.

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