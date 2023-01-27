Из сектора Газы выпустили ракеты по Израилю: появились подробности атаки

Ночью 27 января израильский "Железный купол" сбил две ракеты, выпущенные по стране из сектора Газы. Сигнал воздушной тревоги раздался в городе Ашкелон, расположенном на побережье Средиземного моря.

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Об этом сообщили в Twitter армии обороны Израиля. Издание Israel Info пишет, что атака была ответом боевиков на операцию ЦАХАЛа в Дженине.

Так, воздушная тревога в полночь пятницы была объявлена на юге страны. По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в направлении Ашкелона из сектора Газы выпустили две ракеты – батареи "Железного купола" успешно перехватили обе цели.

Мэр Ашкелона Томер Глам сообщил, что в городе открыты общественные бомбоубежища и призвал жителей к "высокому уровню бдительности".

"Мэрия готова к любому сценарию", – заявил он.

Отмечается, что ракетные обстрелы были ответом боевиков Газы на операцию армии обороны Израиля в Дженине, во время которой "спецназовцы ЦАХАЛа убили семерых вооруженных лиц и двух гражданских".

СМИ подчеркнули, что "Хамас" и меньшая воинственная группа "Исламский джихад" пообещали ответ, однако никаких заявлений о ракетных обстрелах не последовало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года "Исламский джихад" в секторе Газы совершил массированный ракетный обстрел Израиля. Система ПВО "Железный купол" сбила почти половину из 80 ракет, летевших над южными и юго-западными городами страны. Другие упали на открытой местности, не причинив вреда.

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