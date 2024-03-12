Из сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины: маршрут проходил через известный египетский курорт. Фото и видео

В Одессу из Молдовы отправился автобус с эвакуированными из сектора Газа украинцами. Всего в этот раз удалось вывезти еще 47 граждан Украины.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, самолет с эвакуированными украинцами приземлился в Молдове 12 марта. Ранее, напомним, они находились в гостинице на территории египетского курорта в Хургаде.

На курорте эвакуированные провели несколько дней. Интересно, что когда их привезли в Хургаду, сообщалось о 59 вывзенных из Газы украинцах. Где осталось еще 12 человек, не уточняется.

Миссию по эвакуации осуществили представители ГУР и дипработники украинских посольств в Израиле и Египте.

Это уже третий этап эвакуации украинцев из Израиля и Газы. Первые два прошли в ноябре и декабре 2023 года. Вместе с последними, уже эвакуировали 363 гражданина Украины (141 ребенок, 135 женщин и 87 мужчин).

Как сообщал OBOZ.UA, к эвакуации украинских граждан из Газы привлечены не только украинские дипломаты, но и ГУР. О причинах, по которым израильские и египетские власти не всегда выпускают украинских граждан, нам рассказал посол Корнийчук.

Тем временем президент США Джо Байден предупредил Израиль, что вторжение в город Рафах на южной границе сектора Газа будет "красной линией". В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

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