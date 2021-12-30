Из Ирака вывели все войска международной коалиции, которые были там с 2003 года

Международная коалиция завершила вывод своих военных из Ирака. Их боевые задачи в этой ближневосточной стране завершены.

Такое заявление в Twitter сделал иракский премьер Мустафа аль-Казими. Он поблагодарил союзников за помощь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

"Боевые задачи международной коалиции завершены, завершен вывод всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака", – написал глава правительства.

Он добавил, что коалиция продолжит консультировать иракских военных и при необходимости оказывать помощь.

Видео дня

Международная коалиция проводила военную операцию в Ираке с 2003 года. Первая фаза длилась до 2011 года, официально она включала в себя поиск и ликвидацию оружия массового поражения и борьбу с террористами "Аль-Каиды".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении участия американских военных в боевых операциях в Ираке.