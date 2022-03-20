Из Гомеля в Россию отправились десятки автобусов с ранеными и трупами оккупантов. Видео

В беларусском Гомеле морги заполнены телами российских оккупантов. Трупы солдат-захватчиков продолжают отправлять на родину не только поездами, но и автобусами.

В РФ везут также раненых на войне против Украины военнослужащих страны-агрессора. В сети были опубликованы кадры того, как из Гомеля выезжают десятки таких транспортных средств (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автобусы помечены кружками с крестом, а также знаком "V", который на свою технику обычно наносит морская пехота РФ. Окна в них завешены белой тканью.

Напомним: ранее стало известно, что из Гомеля в Беларуси в Россию отправили тела уже более 2500 российских оккупантов, которые погибли в Украине. На родину убитых захватчиков доставляют поездами и самолетами.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, морги в беларусских городах Мозырь и Гомель переполнены трупами российских оккупантов. Тела солдат вражеской армии начали сразу грузить в поезда "Российской железной дороги".

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