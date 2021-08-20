Из аэропорта Кабула эвакуировали более 18 тысяч человек, еще 6 тысяч ждут вылета

Из аэропорта Кабула в Афганистане с воскресенья по пятницу, 20 августа, эвакуировали более 18 тысяч человек. Люди начали выезжать после того, как "Талибан" захватил столицу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО. В международном аэропорту осталось еще шесть тысяч человек, рассказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

Среди желающих покинуть страну есть афганцы, американцы и граждане третьих стран. Их планируют эвакуировать в ближайшее время, подчеркнул Прайс. По его словам, работники консульства уже провели все необходимые процедуры, поэтому люди скоро смогут сесть на борт самолета.

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В Госдепе добавили, что семь стран предложили временно разместить у себя граждан Афганистана из Кабула, которые помогали США с эвакуацией. Помощь могут предоставить Албания, Уганда, Мексика, Чили, Катар, Кувейт и Канада.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Кабула, по предварительным данным, погибли не менее 40 человек. Некоторые скончались в результате стрельбы, другие получили смертельные травмы во время давки.