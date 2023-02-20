Италия может передать Украине боевые самолеты, но есть условие — La Reppublica

Италия готова передать Украине до пяти истребителей. Речь идет о самолетах Tornado и AMX.

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Но на такой шаг страна пойдет, только если это начнут делать другие западные союзники. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

Отмечается, что Италия "по политическим причинам" не хочет быть первым союзником, который отправит истребители. Эта стратегия создает впечатление, что Италия вынуждена следовать примеру союзников.

Правительство Италии также рассматривает идею проведения международной конференции по реконструкции и обновлению Украины.

16 февраля Европарламент призвал страны-члены ЕС рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей, вертолетов, ракетных систем и дополнительных боеприпасов.

Западные союзники одобрили поставку Украине передовых танков, но по большей части не решаются перебросить самолеты из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с Россией. На данный момент большинство союзников заявляют о своей готовности отправить истребители в какой-то момент в будущем.

Tornado — семейство двухмоторных многоцелевых боевых самолетов с крылом изменяемой стреловидности. Существует три основных варианта Tornado: истребитель-бомбардировщик Tornado IDS, подавление ПВО противника Tornado ECR и самолет-перехватчик Tornado ADV.

AMX — это штурмовик, разработанный совместно Бразилией и Италией.

Стоит отметить, что Украина рассчитывает получить западные самолеты от стран-союзников. Министр обороны Алексей Резников сказал, что партнеры, как ему кажется, "созрели" для этого. Он надеется, что предоставление современной авиации для наших Воздушных сил – "это вопрос месяцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл на Мюнхенской конференции призвал предоставить Украине истребители F-16. Он заявил, что сделал бы это, если бы имел полномочия.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сначала следует передать Украине танки и системы ПВО, тогда как на поставки истребителей требуется намного больше времени.