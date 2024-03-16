Республиканцев в законопроекте от Байдена о помощи Украине не устраивает, прежде всего, то, что он — от Байдена. Но теперь все видят, что в альтернативном проекте от Джонсона, то есть Трампа, и демократов не устраивает точно точно так же лишь то, чей это законопроект.

Им всем одинаково безразлична Украина. Им всем одинаково безразлично, сколько у нас погибнет людей, как и то, сколько будет утрачено территорий. Им важно только то, чей именно проект будет одобрен, ведь это повлияет на результаты выборов в ноябре.

Так что суть законопроектов никого не интересует. Если бы они ими обменялись, каждый всё равно был бы за новый свой, несмотря на совсем другой текст.

(По этому принципу демократы в своё время не помогли удержаться предыдущему спикеру — только за то, что он республиканец, и получили себе на голову гораздо худшего Джонсона.)

Демократия превратилась в циничность, а демократы стали циниками. Как и республиканцы. От текста любого документа ничего не зависит. В каждом из них для голосования было бы достаточно одной буквы. Демократы были бы за Д, а республиканцы — за Р. И при чём тут Украина?

Да, Цивилизация Украине нужна. Но и Украина нужна Цивилизации. Чтобы Цивилизация обновилась благодаря новой крови. Крови украинцев. Без нас она теряет человеческое лицо. Зажралась, с*ка.