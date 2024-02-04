История с наркотиками и Илоном Маском получила продолжение: подозрение упало на топ-менеджеров его компаний

Топменеджеры Tesla и SpaceX знали об употреблении наркотиков миллиардером Илоном Маском. К тому же они часто употребляли запрещенные вещества вместе с ним, чтобы оставаться "приближенными" и сохранить свои статус и деньги.

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Об этом говорится в новом расследовании газеты The Wall Street Journal. Отмечается, что несколько нынешних и бывших директоров Tesla и SpaceX посещают вечеринки вместе с Илоном Маском, отдыхают с ним на курортах и фестивалях.

Газета отмечает, что в культуре, которую создал вокруг себя Маск, его приближенные чувствуют, что они обязаны подражать его поведению, в частности, по употреблению наркотиков. Они считают, что отказ в этом может оскорбить миллиардера, с которым сотрудничество принесло им значительные доходы и социальный статус.

Некоторые члены управления хоть и переживают из-за негативных последствий поведения Маска для его шести компаний и активов инвесторов на сумму примерно 800 миллиардов долларов, однако они не проводили расследование по фактам употребления наркотиков и не зафиксировали свои сомнения в официальных протоколах совета.

Отмечается, что топ-менеджеры компаний Илона Маска имеют с ним глубокие личные и финансовые связи. Это вызывает у акционеров сомнения относительно независимости членов совета директоров. Такие конфликты интересов могут противоречить свободным правилам, определяющим независимость в публичных компаниях.

Помимо заработной платы некоторые директора Tesla и SpaceX владеют десятками миллионов дополнительных инвестиций в компании Маска, включая его стартап по имплантации мозга Neuralink и предприятие по строительству тоннелей The Boring Co. Кроме того, Илон Маск инвестирует в компании своих директоров, что усиливает связи между ними.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск якобы употреблял запрещенные вещества – ЛСД, кокаин, экстази и галлюциногенные грибы – на вечеринках по всему миру. Есть также подозрения, что он мог появляться в состоянии наркотического опьянения перед подчиненными.

Напомним, что сразу 25 округов Калифорнии подали в суд штата иск на заводы Tesla, принадлежащие предпринимателю Илону Маску. Местные власти утверждают, что производитель электромобилей опасно обращается с ядовитыми отходами на заводах по всему штату.

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