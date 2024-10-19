Использование военных КНДР против Украины должно стать 'красной линией' для США - глава Комитета разведки

Глава Комитета по разведке Палаты представителей США Майкл Тернер обратился к президенту Джо Байдену о возможном участии северокорейских войск в войне против Украины. Он требует, чтобы представители власти предоставили всю соответствующую информацию законодателям.

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В своем обращении Тернер ссылается на данные разведки, согласно которым около 10 тысяч солдат КНДР готовятся к боевым действиям на территории Украины. Законодатель называет это "чрезвычайно тревожной эскалацией конфликта" и требует немедленной реакции США и союзников по НАТО.

"Северокорейские войска, атакующие Украину с российской территории или входящие на украинскую территорию, должны быть "красными линиями" для США и НАТО. Ваша администрация должна четко и недвусмысленно заявить об этом", – утверждает конгрессмен.

Тернер возмущен, что "администрация Байдена-Харрис не смогла вовремя проинформировать Конгресс о перемещении северокорейских войск в Россию". Он требует проведения срочного закрытого брифинга для Комитета по разведке о возможном привлечении войск КНДР к расширению конфликта в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейские солдаты уже на территории страны-агрессора России. Воинам из КНДР выдают военную форму российских кафиров, оружие, фальшивые документы и будут выдавать за мобилизованных жителей Якутии и Бурятии.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии. В Курщине и на фронте в Украине они, по данным украинской разведки, начнут появляться после 1 ноября.