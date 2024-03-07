Использование армией РФ терминалов Starlink: в Конгрессе США начали расследование по компании Маска

В Конгрессе США отреагировали на массовое использование россиянами спутниковой связи Starlink в войне против Украины. Демократы из Палаты представителей инициировали парламентское расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска.

Конгрессмены обеспокоены заявлениями украинской разведки о том, что российские войска разместили терминалы компании SpaceX на оккупированных территориях на востоке Украины, что потенциально нарушение санкций США. Об этом пишет The Washington Post.

Демократы Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо в SpaceX с требованием объяснить, приняла ли SpaceX необходимые защитные меры, чтобы не допустить использования своего спутникового интернет-сервиса страной-агрессором Россией.

Они также спросили, как компания сотрудничает с другими органами США для предотвращения незаконной торговли спутниковыми терминалами.

В письме также отмечается, что использование захватчиками системы Starlink представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США.

"Мы обеспокоены тем, что у вас могут отсутствовать соответствующие предохранители", – говорится в тексте письма, которое эксклюзивно получило издание.

Спутниковая связь Starlink дала украинским защитникам существенный перевес, обеспечив возможность постоянно координировать действия военных на передовой, управлять дронами и координировать артиллерийские удары. Конгрессмены озабочены, что теперь такую же пользу от Starlink могут извлечь российские захватчики.

Законодатели только начинают свое расследование, но планируют связаться с Пентагоном и другими соответствующими ведомствами юрисдикции.

"Крайне важно, чтобы Россия была лишена какой-либо торговли, расширяющей возможности ее военных", – подчеркнули законодатели.

Как сообщал OBOZ.UA:

10 февраля в украинском ГУР подтвердили использование оккупантами Starlink от SpaceX и рассказали, что такая практика приобретает системный характер.

Факт применения американской технологии зафиксирован вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области, сообщили в ГУР. В ведомстве пояснили, что из-за санкций Москва использует так называемый параллельный импорт, то есть контрабанду.

Илон Маск назвал такие данные ошибочными и заявил, что SpaceX не передавала России систем Starlink.

Представитель ГУР Андрей Юсов 12 февраля сообщил, что в РФ терминалы Starlink открыто продаются на онлайн-площадках. оккупанты используют их на фронте, а украинские военные работают над тем, чтобы нейтрализовать угрозу.

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