Использовали поддельные документы: из Словении выдворили российских супругов за шпионаж

В среду суд Словении приговорил двух россиян, признавшихся в шпионаже в пользу Москвы, к 19 месяцам заключения. Однако после вынесения приговора суд постановил депортировать их из страны и запретил въезд на пять лет.

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Об этом сообщает AP. Пара, выдававшая себя за граждан Аргентины, поселилась в Словении в 2017 году.

Мужчина, использовавший имя Людвиг Гиш, руководил ИТ-компанией, а его жена с фальшивыми документами по имени Марии Розы Майер Муньос, основала онлайн-галерею искусств. Согласно данным СМИ, их настоящие имена – Артем Викторович Дульцев и Анна Валерьевна Дульцева.

Супруги поселились в Любляне, чтобы свободно путешествовать в соседние страны-члены НАТО и ЕС, передавать приказы из Москвы и доставлять наличные средства другим российским агентам. Они были задержаны в 2022 году.

Местные СМИ сообщили, что задержанные являются оперативниками российской Службы внешней разведки, вербующей шпионов, выдающих себя за граждан западных стран.

Напомним, Прокуратура Германии предъявила обвинение офицеру агентства военных закупок своей страны в шпионаже. В частности, военное чиновник обвиняется в попытке передать секретную информацию российской разведке.