'Искренне поздравляем Россию с уничтожением штаба ЧФ': армянские митингующие передали Путину 'привет'. Видео

В столице Армении Ереване, где продолжаются антиправительственные демонстрации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, активисты передали "привет" России и российскому диктатору Путину. Они "поздравили" страну-агрессор с ракетным ударом по штабу Черноморского флота РФ в временно оккупированном Севастополе.

"Поздравления" Москве прозвучало от представителя Национальнo-демократического полюса – армянского политический блок, который состояит из Всеармянской силы "Сасна Црер" и ряда беспартийных политиков. Видео публиковали в сети в пятницу, 22 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"От имени Национально-демократического полюса и всего народа Армении от всей души поздравляю Россию с уничтожением штаба Черноморского флота!" – сказал он.

Видео дня

Также армяне напомнили России о новых достижения Сил обороны Украины на фронте. Россиян "поздравили" с прорывом воинами ВСУ обороны оккупантов на Запорожском направлении.

"От имени Национально-демократического полюса Армении и всего народа Армении поздравляю Россию с прорывом украинской армией "линии Суровикина" на Запорожском направлении фронта. Ура!" – сказал представитель НДС.

После его слов протестующие начали скандировать "Ура!", "Слава Украине!", "Русский корабль, иди нах*й!".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Севастополе в Крыму 22 сентября прогремели взрывы. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на удар по штабу Черноморского флота РФ, а в минобороны страны-агрессора заявили об одном погибшем военном.

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