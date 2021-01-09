Ищут наших: Украина отреагировала на катастрофу Boeing в Индонезии

Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие украинцев среди пассажиров лайнера Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего катастрофу в Индонезии.

Как сообщил в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко, проверкой занимается посольство Украины в Индонезии.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в Понтианак, однако вскоре после взлета отслеживания его полета прекратилось.

По предварительным данным, самолет разбился в архипелаге Серибу. На борту находилось 65 человек.

Судя по опубликованным фамилиям, все, кто находился на борту, – азиаты.