Шукають наших: Україна відреагувала на катастрофу Boeing в Індонезії

Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед пасажирів лайнера Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, який зазнав катастрофи в Індонезії.

Як повідомив у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко, перевіркою займається посольство України в Індонезії.

"За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Boeing 737-500 вилетів із Джакарти в Понтіанак, проте незабаром після зльоту відстеження його польоту припинилося.

За попередніми даними, літак розбився в архіпелазі Серібу. На борту перебувало 65 людей.

Судячи з опублікованих прізвищ, усі, хто перебував на борту, – азіати.