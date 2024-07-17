'Ирония судьбы': йеменские хуситы, 'сотрудничающие' с РФ, атаковали два танкера с российским грузом

15 июля йеменские хуситы, ранее заявлявшие о сотрудничестве с Россией и Китаем против западных стран, атаковали два танкера с российским грузом в Красном море. В частности, танкер CHIOS LION, перевозивший 100 тыс. тонн сырой нефти из российского Туапсе, стал одной из целей.

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Другой танкер с российским грузом, BENTLEY I, который отправился из порта Тамань, был атакован тремя надводными катерами, двумя малыми лодками и одним беспилотным надводным судном. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Танкер сырой нефти CHIOS LION, ИМО 9398280, вышел 2 июля из российского (!) порта Туапсе… с грузом 100 000 тонн российской (!) сырой нефти. В Суэцком канале всех сообщил, что на борту охрана – SEC TEAM ON BOARD. .2024 был атакован с использованием надводного беспилотника (МБЭК – морской безэкипажный катер, надводный дрон), получил повреждения, экипаж не пострадал", – говорится в сообщении.

Как отметил Клименко, ирония заключается не только в том, что союзники Кремля атаковали танкер с российской нефтью, но и в том, что этот танкер принадлежал судовладельцам из Греции, которые, конечно, "придерживаются" так называемого "ценового потолка" при перевозке российской нефти из российского порта в Индию или Китай.

"Еще один танкер с российским грузом, попавший в неприятность 15.07.2024 - BENTLEY I, 9253129, вышел из порта Тамань 08-04 08:01 (UTC+8). Ну с этим хоть есть какая-то ясность – владелец, связанный с Израилем (именно такие суда атакуют эти хуситские террористы)", – говорится в сообщении.

О последствиях нападения на танкер BENTLEY пока нет информации. Центральное командование США подтвердило, что хуситы атаковали танкеры BENTLEY I и CHIOS LION.

Отметим, что в марте 2024 г. йеменские хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и Китаем против западных стран с целью "взорвать однополярный мир". Представитель движения "Ансар Аллах" Али аль-Кахум заявил, что все "союзники" намерены ослабить западные страны и готовятся к "историческому поражению" США, Великобритании и других стран Запада.

Также в марте лидер хуситского движения Абдель Малик-аль-Хуси заявил о намерении атаковать все суда, связанные с Израилем и следуют через Индийский океан к мысу Доброй Надежды на юге Африки.

Напомним, что йеменские хуситы, поддерживаемые в частности Ираном, 13 июня нанесли два отдельных ракетных удара по принадлежащему Украине сухогрузу Verbena, который управляется Польшей под флагом Палау. В результате атаки на судне возник сильный пожар, экипажу удалось покинуть судно.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы отчитались о ракетном ударе по нефтяному танкеру Andromeda Star, направлявшемуся из РФ в Индию. Боевики заявили, что продолжают атаковать коммерческие суда в Красном море, чтобы продемонстрировать свою поддержку борющимся с Израилем палестинцам в секторе Газа.

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