IRIS-T, Leopard, Gepard и многое другое: Владимир Кличко посетил большую выставку вооружения в ФРГ. Фото и видео

Известный украинский спортсмен, бывший чемпион мира по боксу по версии WBO, IBF и WBA Владимир Кличко посетил выставку вооружения в Германии, посвященную Дню армии ФРГ. Он был приглашен организаторами мероприятия для обсуждения возможностей для военных ВСУ в условиях противостояния России.

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Об этом написал старший брат Владимира Кличко, Виталий, на своем Telegram-канале. На выставке представляли новейшее вооружение – в частности, зенитные ракетные комплексы IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитные установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дроны и многое другое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В ходе просмотра экспонатов выставки Владимир говорил с немецкими и американскими генералами, министром государственной канцелярии Германии Флорианом Германном о дальнейшей поддержке и помощи вооружением Украине", – указано в сообщении.

Также спортсмен пообщался с военными, которые учили украинских защитников применять оружие, предоставленное нам партнерами. Немцы, в частности, отметили высокий уровень подготовки наших бойцов для эффективного использования немецкого современного оружия.

"Партнеры Украины отметили, что необходимое вооружение наше государство получит. В частности, предоставят еще вооружение для защиты неба от атак российских варваров", – подытожил Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что старший брат Владимира и мэр Киева Виталий Кличко принял участие в аукционе IT-сообщества EVO, на котором собирали деньги на закупку дронов для ВСУ. Одним из лотов был его велосипед, который получил громкую историю в СМИ.

В общей сложности на аукционе, с которого ушел велосипед мэра Киева, собрали более 1,7 миллиона гривен. На все эти средства организаторы закупят дроны для ВСУ.

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