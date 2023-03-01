Иран может изготовить материал для ядерной бомбы за 12 дней, – замглавы Пентагона

В Пентагоне сообщили, что пока Иран мог бы за 12 дней изготовить материал, которого хватило бы для создания одной ядерной бомбы. Ранее, когда еще действовало Иранское ядерное соглашение, у Тегерана на это ушел бы год.

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Такое заявление во вторник, 28 февраля, сделал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал на слушаниях в Палате представителей. Об этом пишет Reuters.

Так Кал объяснил, зачем администрация президента США Джо Байдена пыталась возобновить "Совместный комплексный план действий по ядерной программе" от 2015 года, от которого в 2018 отказался тогдашний лидер Дональд Трамп.

Напомним, что это соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Россия, Франция, Китай, Германия и ЕС. Эти страны договорились с Тегераном о том, что иранские власти откажутся от своей ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций против страны.

Иран должен был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а также отказаться от высокообогащенного урана, который может использоваться для производства ядерного оружия. Однако Тегеран методично не придерживался договоренностей.

Отметим, что, несмотря на то, что Иран, по словам американских чиновников, приблизился к производству расщепляемого материала, в США и сейчас не верят, что он овладел технологией создания ядерной бомбы.

Как писал OBOZREVATEL, Иран ранее сообщил МАГАТЭ, что его центрифуги настроены на обогащение урана до чистоты 60%. Однако международные наблюдатели обнаружили в стране уран, обогащенный до 84%.

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